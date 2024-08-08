Сочинец украл 230 тысяч рублей у девушки после свидания и проиграл их на ставках

В Сочи оперативники задержали мужчину, который украл деньги у девушки после свидания и потратил их в букмекерской конторе. 40-летний сочинец познакомился с потерпевшей в баре и воспользовался ее доверием, чтобы украсть банковскую карту, на которой не было пин-кода, сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

После свидания злоумышленник отправился в букмекерскую контору, где проиграл на ставках 230 тыс. руб. Девушка заметила пропажу денег только утром, когда проверила сообщения из банка. Обнаружив списания, она сразу же обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска попросили потерпевшую назначить встречу с подозреваемым, чтобы задержать его. Уверенный, что девушка не заметила пропажу карты, мужчина согласился на новое свидание. Оперативники задержали злоумышленника на месте встречи.

В отношении жителя Сочи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). На данный момент он находится под стражей, ожидая судебного разбирательства.

Мария Удовик

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