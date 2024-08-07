Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 7 августа

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, посвященное развитию обрабатывающей промышленности.

Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки, комментарий к среднесрочному прогнозу, доклад о денежно-кредитной политике.

2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу генерал-майора Ивана Попова на решение суда первой инстанции о продлении срока домашнего ареста.

Мосгорсуд рассмотрит жалобы защиты на постановление о продлении срока ареста до 23 сентября бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину.

Свердловский областной суд проведет заседание по делу гражданки РФ и США Ксении Карелиной, арестованной по обвинению в госизмене.

Октябрьский районный суд Белгорода заслушает последнее слово бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Южный окружной военный суд, как ожидается, огласит приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Забирко, обвиняемого в подготовке покушения на бывшего главу администрации Мариуполя Константина Иващенко.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Юлии Навальной по делу об участии в экстремистском сообществе.

Черемушкинский суд Москвы рассмотрит первый протокол на актера Артура Смольянинова (признан иноагентом), составленный из-за неподанной отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган.

Никулинский суд Москвы рассмотрит иск академии «Ангелы Плющенко» к представителям фигуристки Арины Парсеговой.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), оспаривающего решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая установила, что с 2021 года комбинат поддерживал монопольно высокие цены на прокат на внутреннем рынке.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск пивоваренной компании «Балтика» о взыскании с Carlsberg около 6,2 млрд датских крон (около $900 млн по текущему курсу).

В Джидде пройдет внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации исламского сотрудничества, созванное после убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

В Кишиневе центральная избирательная комиссия вынесет решение об участии оппозиционного политического блока «Победа» в референдуме по евроинтеграции и в президентских выборах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан с государственным визитом перед консультативной встречей глав государств Центральной Азии, которая состоится в Астане 9 августа.

Конституционный суд Таиланда вынесет решение по делу о роспуске оппозиционной партии «Движение вперед».

Международный олимпийский комитет проведет церемонию вручения фигуристам сборных США и Японии золотых и серебряных медалей командных соревнований зимних Олимпийских игр 2022 года.

На Олимпиаде во Франции будет разыгран 21 комплект медалей. Анонс соревнований

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...