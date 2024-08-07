Главные анонсы 7 августа

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, посвященное развитию обрабатывающей промышленности.

Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки, комментарий к среднесрочному прогнозу, доклад о денежно-кредитной политике.

2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу генерал-майора Ивана Попова на решение суда первой инстанции о продлении срока домашнего ареста.

Мосгорсуд рассмотрит жалобы защиты на постановление о продлении срока ареста до 23 сентября бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и бизнесмену Сергею Бородину.

Свердловский областной суд проведет заседание по делу гражданки РФ и США Ксении Карелиной, арестованной по обвинению в госизмене.

Октябрьский районный суд Белгорода заслушает последнее слово бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Южный окружной военный суд, как ожидается, огласит приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Забирко, обвиняемого в подготовке покушения на бывшего главу администрации Мариуполя Константина Иващенко.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Юлии Навальной по делу об участии в экстремистском сообществе.

Черемушкинский суд Москвы рассмотрит первый протокол на актера Артура Смольянинова (признан иноагентом), составленный из-за неподанной отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган.

Никулинский суд Москвы рассмотрит иск академии «Ангелы Плющенко» к представителям фигуристки Арины Парсеговой.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), оспаривающего решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая установила, что с 2021 года комбинат поддерживал монопольно высокие цены на прокат на внутреннем рынке.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск пивоваренной компании «Балтика» о взыскании с Carlsberg около 6,2 млрд датских крон (около $900 млн по текущему курсу).

В Джидде пройдет внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации исламского сотрудничества, созванное после убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

В Кишиневе центральная избирательная комиссия вынесет решение об участии оппозиционного политического блока «Победа» в референдуме по евроинтеграции и в президентских выборах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан с государственным визитом перед консультативной встречей глав государств Центральной Азии, которая состоится в Астане 9 августа.

Конституционный суд Таиланда вынесет решение по делу о роспуске оппозиционной партии «Движение вперед».

Международный олимпийский комитет проведет церемонию вручения фигуристам сборных США и Японии золотых и серебряных медалей командных соревнований зимних Олимпийских игр 2022 года.

На Олимпиаде во Франции будет разыгран 21 комплект медалей. Анонс соревнований