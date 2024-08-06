Сочинские полицейские задержали курившего на борту самолета мужчину

Транспортные полицейские в Сочи задержали мужчину, который курил на борту самолета. К правоохранителям поступило обращение от диспетчера аэровокзала о том, что к борту воздушного судна сообщением «Москва-Сочи» требуется наряд полиции, рассказали в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На борт самолета поднялись сотрудники специализированного подразделения по обеспечению общественного порядка ЛОП в аэропорту Сочи. Они выяснили, что вызов поступил из-за нарушения одним из пассажиров общественного порядка. Бортпроводники сообщили, что во время полета сработала система пожарной безопасности – один из пассажиров курил в туалете самолета.

Нарушителем оказался 36-летний житель Тверской области. Его доставили в дежурную часть. В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КРФ об АП (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака).

Вячеслав Рыжков

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