В микрорайоне Быхта в Сочи повышают надежность водоснабжения

В Хостинском районе Сочи стартовали работы по замене старых водопроводных сетей на улице Возрождения. Эти меры направлены на повышение надежности водоснабжения и устранение частых аварийных ситуаций в многоквартирных домах микрорайона Бытха, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ходе мониторинга на улице Возрождения специалисты водоканала обнаружили аварийные участки труб, что привело к частым утечкам и временному отключению воды в квартале. Чтобы устранить эти проблемы и обеспечить надежное водоснабжение для сотен жителей МКД, приняли решение заменить около 50 м трубопровода. Начались подготовительные земельные работы, специалисты ведут разработку траншеи.

На время работ специалисты не приостанавливают подачу воды для потребителей. Подключение новой сети к магистральному водоводу планируют завершить до конца этой недели.

Мария Удовик

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