Сотрудники ДПС в Сочи экстренно доставили ребенка в больницу

В Сочи сотрудники спецроты ДПС краевого экстренно доставили ребенка в больницу. У младенца поднялась высокая температура, он периодически терял сознание, рассказали в пресс-службе УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

К полицейским на улице Виноградной обратился отец ребенка — водитель автомобиля «Шевроле». Мужчина попросил помочь отвезти младенца в медицинское учреждение. Тогда правоохранители пересадили отца с ребенком в свой патрульный автомобиль и, используя световые и звуковые сигналы, доставили их в больницу поселка Дагомыс, где передали медикам.

Младенцу смогли вовремя помочь. Текущее состояние ребенка не уточняется.

Вячеслав Рыжков

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