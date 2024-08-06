Пропавшего пенсионера ищут в Сочи
В Сочи ищут пропавшего 67-летнего мужчину. О местонахождении 67-летнего Файзуллы Мухамадеева ничего не известно с 5 августа, сообщается в Telegram-канале поискового отряда «Лиза Алерт» Краснодарского края.
Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ
Рост мужчины 172 см, телосложение худощавое. У пенсионера седые волосы и зелено-голубые глаза. На момент исчезновения был одет в голубую футболку, красные шорты и черные кроссовки. В ориентировке отмечается, что пропавший не ориентируется в пространстве.
Ранее сообщалось, что спустя три дня в горах Сочи нашли пропавшую пенсионерку. Ее искали со 2 августа. Спасатели обнаружили пожилую женщину около ручья Дворцового на высоте свыше одной тыс. м.
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