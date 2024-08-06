Пропавшего пенсионера ищут в Сочи

В Сочи ищут пропавшего 67-летнего мужчину. О местонахождении 67-летнего Файзуллы Мухамадеева ничего не известно с 5 августа, сообщается в Telegram-канале поискового отряда «Лиза Алерт» Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Рост мужчины 172 см, телосложение худощавое. У пенсионера седые волосы и зелено-голубые глаза. На момент исчезновения был одет в голубую футболку, красные шорты и черные кроссовки. В ориентировке отмечается, что пропавший не ориентируется в пространстве.

Ранее сообщалось, что спустя три дня в горах Сочи нашли пропавшую пенсионерку. Ее искали со 2 августа. Спасатели обнаружили пожилую женщину около ручья Дворцового на высоте свыше одной тыс. м.

Вячеслав Рыжков

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