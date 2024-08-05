Путин распространил выплаты в 5 млн руб. на семьи погибших на СВО сотрудников СКР

Президент России Владимир Путин установил единовременные выплаты в 5 млн руб. семьям сотрудников Следственного комитета в случае их гибели в зоне спецоперации на Украине, следует из указа.

Выплата в 5 млн руб. будет распространена на сотрудников, погибших от ран в течение года. В случае ранения сотрудника СКР выплата составит 3 млн руб. Указ президента вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

В настоящее время подобные выплаты осуществляются семьям погибших на СВО сотрудников ФСБ, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ФССП, ФСТ и волонтеров. Сумма выплаты при гибели — 5 млн руб., при ранении — 3 млн руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».