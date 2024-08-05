Иномарка сбила подростка на пешеходном переходе в Сочи

Вечером накануне, 4 августа, в Сочи произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. На улице Чайковского иномарка сбила ребенка, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным ведомства, около 18:50 на улице Чайковского 20-летний водитель автомобиля «Вольво» сбил 14-летнего пешехода. Юноша переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Молодого человека госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

В ГАИ курорта призвали водителей и пешеходов соблюдать ПДД. В ведомстве напомнили, что перед переходом дороги необходимо убедиться в том, что все автомобили остановились и пропускают вас.

Вячеслав Рыжков

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