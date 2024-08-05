Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иномарка сбила подростка на пешеходном переходе в Сочи

Вечером накануне, 4 августа, в Сочи произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. На улице Чайковского иномарка сбила ребенка, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции курорта.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным ведомства, около 18:50 на улице Чайковского 20-летний водитель автомобиля «Вольво» сбил 14-летнего пешехода. Юноша переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Молодого человека госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

В ГАИ курорта призвали водителей и пешеходов соблюдать ПДД. В ведомстве напомнили, что перед переходом дороги необходимо убедиться в том, что все автомобили остановились и пропускают вас.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...