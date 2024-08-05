Фото дня: 5 августа

Протесты в Израиле, аисты в Германии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рамат-Ган, Израиль. Столкновение полиции с участниками демонстрации против отмены отсрочки от призыва в армию для ультраортодоксальных евреев Фото: Reuters / Ricardo Moraes Париж. Итальянская гимнастка Манила Эспозито на соревнованиях по спортивной гимнастике во время Олимпийских игр Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Ротерем, Великобритания. Здание отеля Holiday Inn после попытки поджога участниками антииммигрантских протестов Фото: Reuters / Hollie Adams Дакка. Купающиеся в озере бангладешцы на территории резиденции экс-премьера Шейх Хасины, бежавшей из страны Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain Франкфурт-на-Майне, Германия. Гнездо аистов на опоре ЛЭП Фото: Michael Probst / AP Следующая фотография 1 / 5 Рамат-Ган, Израиль. Столкновение полиции с участниками демонстрации против отмены отсрочки от призыва в армию для ультраортодоксальных евреев Фото: Reuters / Ricardo Moraes Париж. Итальянская гимнастка Манила Эспозито на соревнованиях по спортивной гимнастике во время Олимпийских игр Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Ротерем, Великобритания. Здание отеля Holiday Inn после попытки поджога участниками антииммигрантских протестов Фото: Reuters / Hollie Adams Дакка. Купающиеся в озере бангладешцы на территории резиденции экс-премьера Шейх Хасины, бежавшей из страны Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain Франкфурт-на-Майне, Германия. Гнездо аистов на опоре ЛЭП Фото: Michael Probst / AP