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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 5 августа

Запоминающиеся кадры понедельника

Протесты в Израиле, аисты в Германии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Рамат-Ган, Израиль. Столкновение полиции с участниками демонстрации против отмены отсрочки от призыва в армию для ультраортодоксальных евреев

Рамат-Ган, Израиль. Столкновение полиции с участниками демонстрации против отмены отсрочки от призыва в армию для ультраортодоксальных евреев

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Париж. Итальянская гимнастка Манила Эспозито на соревнованиях по спортивной гимнастике во время Олимпийских игр

Париж. Итальянская гимнастка Манила Эспозито на соревнованиях по спортивной гимнастике во время Олимпийских игр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ротерем, Великобритания. Здание отеля Holiday Inn после попытки поджога участниками антииммигрантских протестов

Ротерем, Великобритания. Здание отеля Holiday Inn после попытки поджога участниками антииммигрантских протестов

Фото: Reuters / Hollie Adams

Дакка. Купающиеся в озере бангладешцы на территории резиденции экс-премьера Шейх Хасины, бежавшей из страны

Дакка. Купающиеся в озере бангладешцы на территории резиденции экс-премьера Шейх Хасины, бежавшей из страны

Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain

Франкфурт-на-Майне, Германия. Гнездо аистов на опоре ЛЭП

Франкфурт-на-Майне, Германия. Гнездо аистов на опоре ЛЭП

Фото: Michael Probst / AP

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Рамат-Ган, Израиль. Столкновение полиции с участниками демонстрации против отмены отсрочки от призыва в армию для ультраортодоксальных евреев

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Париж. Итальянская гимнастка Манила Эспозито на соревнованиях по спортивной гимнастике во время Олимпийских игр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ротерем, Великобритания. Здание отеля Holiday Inn после попытки поджога участниками антииммигрантских протестов

Фото: Reuters / Hollie Adams

Дакка. Купающиеся в озере бангладешцы на территории резиденции экс-премьера Шейх Хасины, бежавшей из страны

Фото: Reuters / Mohammad Ponir Hossain

Франкфурт-на-Майне, Германия. Гнездо аистов на опоре ЛЭП

Фото: Michael Probst / AP

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