Городские службы Сочи перешли на усиленный режим из-за непогоды

Все службы Сочи на фоне штормового предупреждения в городе работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб во главе с мэром Сочи Андреем Прошуниным, сообщили в МЦУ курорта.

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«Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности»,— призвали в МЦУ.

Как сообщалось ранее, в ночь на 6 августа и весь следующий день в Сочи ожидается ухудшение погоды. Возможны грозы, ливни, смерчи, усиление ветра.

В пресс-службе федеральной территории Сириус также призвали граждан проявлять осторожность. Ухудшение погоды возможно в том числе в Имеретинской низменности.

Вячеслав Рыжков

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