Городские службы Сочи перешли на усиленный режим из-за непогоды
Все службы Сочи на фоне штормового предупреждения в городе работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб во главе с мэром Сочи Андреем Прошуниным, сообщили в МЦУ курорта.
Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ
«Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности»,— призвали в МЦУ.
Как сообщалось ранее, в ночь на 6 августа и весь следующий день в Сочи ожидается ухудшение погоды. Возможны грозы, ливни, смерчи, усиление ветра.
В пресс-службе федеральной территории Сириус также призвали граждан проявлять осторожность. Ухудшение погоды возможно в том числе в Имеретинской низменности.
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