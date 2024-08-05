Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила увеличилось до 14

Еще пять человек в Татарстане заразились лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану. Таким образом, общее число заболевших в нынешнем году увеличилось до 14.

В пресс-службе регионального минздрава «Ъ Волга-Урал» уточнили, что в республиканской клинической инфекционной больнице находятся пять заболевших в состоянии средней тяжести. Другие заразившиеся были выписаны. Некоторым заболевшим госпитализация не понадобилась, и они лечились амбулаторно.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в зоне риска заражения лихорадкой Западного Нила находятся рыбаки, люди, занимающиеся сельским хозяйством, в том числе дачники.

Диана Соловьева, Казань

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...