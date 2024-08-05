В Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила увеличилось до 14

Еще пять человек в Татарстане заразились лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану. Таким образом, общее число заболевших в нынешнем году увеличилось до 14.

В пресс-службе регионального минздрава «Ъ Волга-Урал» уточнили, что в республиканской клинической инфекционной больнице находятся пять заболевших в состоянии средней тяжести. Другие заразившиеся были выписаны. Некоторым заболевшим госпитализация не понадобилась, и они лечились амбулаторно.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в зоне риска заражения лихорадкой Западного Нила находятся рыбаки, люди, занимающиеся сельским хозяйством, в том числе дачники.

Диана Соловьева, Казань