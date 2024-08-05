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Коммерсантъ FM
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Паводок смыл семь мостов в одном из сел Бурятии

В селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии паводок разрушил четыре автомобильных и три пешеходных моста. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале, в настоящее время связь между двумя частями поселка обеспечивается лишь железнодорожным мостом. По переписи 2021 года в селе проживали 4032 человека.

Фото: Telegram-канал Алексея Цыденова

Фото: Telegram-канал Алексея Цыденова

Алексей Цыденов поручил главе района и главе поселения заполнить акты по разрушенным мостам, а также составить заявки на их восстановление. По его словам, региональное правительство «в приоритетном порядке» будет восстанавливать критически важную дорожную инфраструктуру.

По информации главы Бурятии, в еще одном — Мухоршибирском — районе подтоплено пять домов в селе Куготы, эвакуированы 16 человек. Под угрозой подтопления остается улус Цолга, вода может зайти на территорию 21 дома.

На федеральной трассе Улан-Удэ—Чита продолжаются работы по восстановлению мостов и возобновлению движения. Как сообщалось ранее, 3 августа на 589-м километре трассы был полностью размыт участок дороги. 4 августа из-за подъема воды были подмыты подъезды к мостам на реках Тунгуй, Сухара и Хонхолойка, а также опоры переправ. Как отмечает правительство Бурятии, движение по федеральной трассе будет ориентировочно открыто «завтра вечером». В настоящее время для легковых и грузовых автомобилей, следующих из Улан-Удэ в Читу, действуют различные объездные маршруты длиной от 270 км до 300 км.

Как Минстрой предлагает расширить выплаты при утрате или повреждении жилья при ЧС — в материале «Ъ» «Паводки размывают выплаты».

Влад Никифоров, Иркутск

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