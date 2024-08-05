Спасатели помогли потерявшемуся в Сочи мужчине

В Сочи спасатели помогли потерявшемуся мужчине. Турист в Адлерском районе захотел искупаться в реке Мзымте и попросил высадить его из машины неподалеку от села Монастырь. Мужчина так и не вернулся, поэтому семья решила искать его, а позже обратилась в экстренные службы, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Спасатели приехали на место происшествия и приступили к поискам. Специалисты отправились в сторону реки и нашли потерявшегося на берегу. Мужчина спал. Отдыхающий проснулся от криков и дождался, пока спасатели к нему спустятся.

Туриста вернули родственникам. Медицинская помощь ему не потребовалась. Потерявшимся оказался 44-летний житель Ростовской области.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года природные маршруты Сочи посетили порядка 1,5 млн человек. Это почти на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Вячеслав Рыжков

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