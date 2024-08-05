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Коммерсантъ FM
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РБК: число заявок на семейную ипотеку после перезапуска упало на 22%

После продления программы семейной ипотеки до 2030 года с измененными условиями произошел обвал спроса потенциальных заемщиков. С июля число заявок составило 152,6 тыс. Это на 22% меньше в сравнении с июнем, когда еще действовали старые правила семейной ипотеки, передает РБК со ссылкой на данные оператора «Дом.РФ».

В сравнении с данными за июль 2023 года число заявок сократилось на 15,4% по стране. Опрошенные РБК эксперты объясняют такое снижение спроса на льготную ипотеку изменением ее условий. Большое количество заявок в июне связано с желанием людей успеть оформить ипотеку по старым правилам. Из-за этого июльский спад выглядит более заметным. Сильнее всего число заявок на семейную ипотеку упало в Ленинградской области (56,1%) и в Санкт-Петербурге (37,6%). В Москве число заявок сократилось в июле на 28,1%.

Программа льготной ипотеки под 8% годовых завершилась 1 июля. Льготная семейная ипотека под 6% продлена до 2030 года, но с новыми условиями. Теперь ее могут получить семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

О подготовке банков к новым правилам работы с заемщиками — в материале «Ъ» «Взвейтесь, стандарты».

Евгений Белоусов

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