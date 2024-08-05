В Сочи реконструировали водовод, питающий более 20 тыс. человек

В поселке Кудепста Хостинского района Сочи завершилась важная реконструкция магистрального водовода на улице Камо. Эти работы имеют особое значение, поскольку коммуникация является частью ключевой кольцевой системы, обеспечивающей питьевой водой более 20 тыс. жителей микрорайона, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Необходимость в ремонте возникла после того, как специалисты обнаружили повреждения сети в ходе регулярного мониторинга инфраструктуры. Учитывая близкое расположение водовода к жилым домам, использование тяжелой техники исключили. Специалистам удалось провести все работы в сжатые сроки. Заменили более 40 м трубопровода диаметром 200 мм. На время ремонтных работ жителям подвозили воду.

Мария Удовик

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