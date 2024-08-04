В Казани задержавшийся на 7 часов самолет улетел без 16 пассажиров

В аэропорту Казани рейс ТК3749 авиакомпании Turkish Airlines задержали на 7 часов. Самолет улетел в Турцию без 16 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению в соцсетях, авиакомпания предоставила самолет в Анталью с меньшим количеством кресел. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку случившегося. В казанском аэропорту сейчас находится помощник Татарского транспортного прокурора. Он занимается вопросом отправки пассажиров.

2 августа в аэропорту Казани задержали два рейса почти на 4,5 и 7 часов. Оба рейса проводила авиакомпания Red Wings.

Диана Соловьёва «Ъ Волга-Урал»

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