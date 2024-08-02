В аэропорту Казани задержали два рейса почти на 4,5 и 7 часов

2 августа в казанском аэропорту задержали два рейса более, чем на 4 часа. Рейс № WZ 4667 в Астану был назначен на 09:40, но его отложили до 16:30. Вылет задержан почти на 7 часов. Рейс № WZ 106 в Москву задержали с 14:40 до 19:05. Вылет отложен почти на 4,5 часа. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным пресс-службы, в авиакомпании приняли решение изменить время вылета самолетов. Оба рейса проводит компания «Red Wings».

В аэропорту работает помощник Татарского транспортного прокурора и проследит, чтобы права задерживающихся пассажиров соблюдались. Авиакомпания «Red Wings» должна предоставить каждому пассажиру горячее питание.

22 июля сообщили, что рейс авиакомпании Azur Air задержал в Турции 350 казанских туристов. Причина задержки рейса — поломка самолета Boeing 767.

Диана Соловьёва «Ъ Волга-Урал»

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