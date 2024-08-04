Сегодня в Татарстане ожидают грозы

Сегодня на территории Республики Татарстан ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает гидрометцентр республики.

Гроза ожидается днем и вечером, в это же время прогнозируется кратковременный дождь. Скорость ветра ожидается в пределах 6–11 м/с, однако днем возможны кратковременные усиления до 15–20 м/с.

Минимальная температура воздуха вечером и ночью с воскресенья на понедельник составит от 12 до 17 градусов выше нуля, а максимальная температура днем будет находиться в пределах от 22 до 27 градусов тепла.

Влас Северин «Ъ Волга-Урал»

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