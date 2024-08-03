В Казани подростка, протащившего полицейского на двери машины, осудили на 3 года

17-летнему жителю Казани, который протащил державшегося за дверь машины полицейского, суд приговорил к трем годам условно, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Республики Татарстан.

По версии следствия, несовершеннолетний в марте этого года купил у неизвестного человека автомобиль «Жигули» с тонированными стеклами и сел за руль без водительских прав. На автомобиль обратили внимание сотрудники ГИБДД, но подросток не остановился и продолжил движение.

Когда машина остановилась в пробке, его поймала полиция. Сотрудник ГАИ попросил водителя выйти, но тот выехал на дорогу и потащил полицейского, который держал дверь. Вывернув руль, швырнул сотрудника правоохранительных органов в металлический забор и скрылся, однако позже его задержали.

Анар Зейналов «Ъ-Казань»

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