Роспотребнадзор объяснил, почему нельзя разрезать арбуз на пробу

Не покупайте разрезанный арбуз и никогда не соглашайтесь разрезать его на пробу — это запрещено правилами гигиены из-за возможности заражения бактериями, о правилах выбора арбуза в своем Telegram-канале рассказал Роспотребнадзор по Республике Татарстан.

Спелый арбуз можно распознать по следующим признакам. Корка зрелого арбуза должна быть твердой и блестящей, а усик и плодоножка — сухими. При легком ударе ладонью спелый арбуз будет вибрировать, а при постукивании согнутым пальцем издает четкий звук. Стоит обратить внимание и на цвет корки, он должен быть ярким и контрастным. Светлое пятно на боку арбуза должно быть желтым.

Перед употреблением промойте арбуз, чтобы избежать попадания микробов на мякоть.

Также рекомендуется обратить внимание на торговую точку: она должна быть огражденной и находиться под навесом, а арбузы располагаться на специальных стеллажах. На стенде должна быть информация о часах работы.

Продавец обязан иметь на своем рабочем месте индивидуальную медицинскую книжку, а также полный набор документов, которые удостоверяют качество и безопасность продаваемых бахчевых культур. Это может включать как сертификат, так и декларацию о соответствии.

Анар Зейналов «Ъ-Казань»

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