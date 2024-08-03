На устройство водопропускного коллектора для реки Чебоксарки потратят 136 млн рублей

На устройство водопропускного коллектора со спрямлением русла реки Чебоксарки потратят 136,3 млн руб. Тендер опубликован на сайте Госзакупок.

Строительные работы должны быть завершены к 3 ноября 2025 года, а срок исполнения контракта — 3 декабря 2025 года. Согласно тендеру, спрямление русла реки Чебоксарка будет на двух участках (в начале и конце участка работ) с открытым бетонированием русла и обустройством закрытого коллектора на среднем участке работ. Водопропускной коллектор будет состоять из двух железобетонных труб, его длина составит 106,9 м.

На строительные работы планируется потратить 131 млн руб., на временные здания — 1,9 млн, на прочие затраты — 1,4 млн руб.

Протяженность коллектора составит 122 м. Финансирование будет осуществляться на 81,5% из бюджета республики и на 18,5% — прочие средства.

Заказчиком работ стал Минстрой Чувашской Республики. Исполнитель определен.

Зарина Акбирова «Ъ Волга-Урал»

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