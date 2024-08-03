Производитель авиазапчастей построит цех на трех гектарах в Казани

В Авиастроительном районе Казани построят административно-производственный корпус АО «Промтех-Казань», общая площадь участка составляет 3,5 га. Территория, предназначенная для нового строительства, уже прошла историко-культурную экспертизу, документация о выполненных археологических полевых работах была опубликована на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Пустырь поделен на три земельных участка вдоль улицы Дементьева. Максимальные размеры строительного участка достигают 250175 метров. Со стороны юго-запада зону работ ограничивает улица Петра Витера, а с северо-востока и северо-запада ее огораживает территория Казанского авиазавода. На востоке участок соседствует с заброшенной заводской площадкой.

Кроме постройки производственного корпуса планируется благоустройство территории и возведение инженерной инфраструктуры и КПП.

АО «Промтех-Казань» специализируется на производстве частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов, их заказчиками являются основные предприятия российской авиационной отрасли.

Анар Зейналов «Ъ-Казань»

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