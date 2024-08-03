Сегодня в Казани ожидаются грозы и град

Сегодня в Казани ожидается кратковременный дождь с грозой, а в отдельных районах города возможен град, сообщает Гидромедцентр Татарстана. Температура воздуха днем прогреется до +21...+23°. Скорость юго-западного, западного ветра достигнет 6–11 м/с, местами ожидаются кратковременные усиления до 15–20 м/с.

На территории республики сегодня также прогнозируется умеренный дождь с грозой и градом, также возможен туман. Местами дождь будет сильным. Местами ветер будет с порывами до 14 м/с. Днем кратковременные усиления — 15–20 м/с. Температура воздуха достигнет отметки +20...+25°.

Зарина Акбирова «Ъ Волга-Урал»

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