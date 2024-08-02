Хедлайнером фестиваля «Итиль» в парке Горького станет Петр Налич

Хедлайнером фестиваля «Итиль», который пройдет в парке Горького 10 августа, станет Петр Налич, сообщается в Telegram-канале «Парки и скверы Казани»

Всего на организацию фестиваля потратят 6 млн руб., из которых 1 млн руб. потратят на привоз хедлайнера и 100 тыс. руб. — на обеспечение бытового райдера хедлайнера. На организацию культурной программы планируется потратить 1,5 млн руб.

Концертная программа откроется в 12:00, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Ее откроет чувашская группа «Алар». В 12:40 на сцену выйдет казанский музыкант Дима Крапивин с проектом Urtic, а в 13:20 с рок-спектаклем выступит группа «Тамай» из Иннополиса. В 13:55 концерт продолжит казанская певица Гульназ Шакирова, известная под псевдонимом Дышать.

Из Башкортостана на празднике выступят группа Y.U.R.T.A. в 14:25, а также коллектив HANQYZY в 15:10. Из Омской области в 15:40 выступит группа, а в 16:15 солистки коллектива Zakaria споют на семи языках народов Татарстана. «Хмурка» из Омской области исполнит старинные песни родного края в 15:40, а солистки коллектива Zakaria в 16:15 споют на семи языках народов Татарстана. Из Удмуртии на фестивале выступит певица Лади Свети в 16:50, а из Мордовии — Влада Горькова в 17:25.

В 18:00 на сцену концерт продолжится выступлением казанских музыкантов проекта «Кружево». Фольклорные и мифологические образы в музыке представит группа «Эді» из Крыма в 18:40, а в 19:50 — певица из Москвы Васса Железнова. Петр Налич выйдет на сцену в 21:00.

Фестиваль «Итиль» направлен на взаимодействие культур Поволжья через разные направления искусства для культурного диалога и обмена опытом между соседствующими регионами.

Зарина Акбирова «Ъ Волга-Урал»

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