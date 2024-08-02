2–3 августа в Татарстане ожидаются туман, гроза, град и сильный дождь

В Республике Татарстан и в Казани вечером 2 августа, ночью и днем 3 августа местами ожидаются туман, гроза, сильный дождь, град и кратковременные усиления ветра до 15–20 м/с. Об этом сообщили в МЧС по Татарстану. Если погода ухудшится, МЧС по республике рекомендует:

— не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и рядом с линиями электропередач;

— следить за состоянием дорог и соблюдать правила дорожного движения;

— не оставлять детей без присмотра взрослых;

— оказать помощь пожилым и больным людям.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан 2–4 августа характер погоды не будет сильно меняться. Ливни различной интенсивности, грозы и порывистый ветер сохранятся.

Диана Соловьёва «Ъ Волга-Урал»

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