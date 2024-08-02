На строительство АЭС в Татарстане планируют выделить 300 млрд рублей

В Менделеевском районе Республики Татарстан может быть построена атомная станция для производства водорода, проект обойдется в 300 млрд руб. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на слова главы района Радмира Беляева.

Радмир Беляев сообщил, что взаимодействие с компанией «Росэнергоатом» продолжается полтора года и уже есть подписанные соглашения в рамках текущего инвестиционного проекта. Станцию планируют построить на территории новой особой экономической зоны «Алабуга-Менделеевск».

Запуск особой экономической зоны «Алабуга-Менделеевск» запланирован на май 2025 года. Создание новой зоны начнется с строительства химического завода «Аммоний-2».

Влас Северин «Ъ Волга-Урал»

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