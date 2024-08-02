В работе онлайн-сервисов «Ак Барс Банка» наблюдаются сбои

В работе мобильного приложения и сайта «Ак Барс Банка» наблюдаются сбои.

Клиенты не могут войти в свои личные кабинеты или у них не прогружается страница сайта. При звонке в единую справочную службу банка пользователей оповещают о том, что в данный момент в программном обеспечении банка проводят регламентные работы.

Вчера пресс-служба «Ак Барс Банка» сообщила о восстановлении работы мобильного и интернет-банка, сайта и других услуг.

Влас Северин «Ъ Волга-Урал»

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