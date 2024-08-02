В преддверии учебного года в Сочи обновили гимназию

В сочинской гимназии №5 завершают подготовку к новому учебному году, обновляя инфраструктуру. Об этом сообщает заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В гимназии №5 в Сочи заменили мебель и провели косметический ремонт. Особое внимание уделили созданию специализированного кабинета для предмета «Основы безопасности и защиты Родины». В учебном заведении также полностью реконструируют актовый зал.

Важным новшеством станет открытие Центра детских инициатив, где школьники смогут реализовывать свои творческие проекты и участвовать в различных мероприятиях. Для любителей спорта на территории гимназии установят современную воркаут-площадку.

Параллельно с подготовкой гимназии в Сочи, приемочные кампании завершают также другие образовательные учреждения Кубани. В Анапе школа №1 уже прошла проверку на готовность, включающую тестирование систем оповещения, отопления, эвакуационных путей, а также оснащение пищеблоков и медицинских кабинетов.

В Краснодарском крае всего 1,4 тыс. учреждений в 18 муниципалитетах уже получили оценку готовности к новому учебному году. До 16 августа проверку пройдут 3,2 тыс. образовательных организаций, включая 1,2 тыс. школ, 1,4 тыс. детских сада, 425 учреждений дополнительного образования и 109 организаций среднего профессионального образования. Приемочную кампанию уже завершили в Анапе, Северском, Успенском и Тбилисском районах.

Мария Удовик

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