У нелегального джипингиста изъяли внедорожник в Адлере

В Адлере полицейские совместно с инспекторами ДПС изъяли внедорожник у 23-летнего водителя. Об это сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Адлере сотрудники отдела по исполнению административного законодательства и инспекторы ДПС провели рейд, в ходе которого выявили нарушения у водителя «УАЗ Патриот». 23-летний житель Сочи перевозил туристов по улице Ленина без специального разрешения на осуществление такой деятельности и не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

В отношении молодого человека составили два административных протокола. Внедорожник переместили на штрафстоянку.

Мария Удовик

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