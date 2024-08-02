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У нелегального джипингиста изъяли внедорожник в Адлере

В Адлере полицейские совместно с инспекторами ДПС изъяли внедорожник у 23-летнего водителя. Об это сообщает пресс-служба городского УВД.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Адлере сотрудники отдела по исполнению административного законодательства и инспекторы ДПС провели рейд, в ходе которого выявили нарушения у водителя «УАЗ Патриот». 23-летний житель Сочи перевозил туристов по улице Ленина без специального разрешения на осуществление такой деятельности и не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

В отношении молодого человека составили два административных протокола. Внедорожник переместили на штрафстоянку.

Мария Удовик

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