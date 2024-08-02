Искандер Бариев назначен новым директором Университета Иннополис

Искандер Бариев, ранее занимавший должность заместителя директора и руководителя инженерной школы, назначен новым директором университета Иннополис. Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа.

Искандер Бариев подчеркнул, что будет работать над укреплением позиций в сфере высоких технологий и расширением международного сотрудничества.

Ранее директором Университета Иннополис являлся Кирилл Семенихин, он руководил вузом с 2015 года.

Мэр города Иннополис Руслан Шагалеев в июне текущего года также объявил о своем уходе. Новым главой города стал Дмитрий Вандюков, бывший заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами АО «ОЭЗ Иннополис».

Влас Северин «Ъ Волга-Урал»

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