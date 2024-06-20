Новым мэром Иннополиса стал Дмитрий Вандюков

На внеочередном заседании Совета депутатов мэром Иннополиса единогласно был выбран Дмитрий Вандюков, сообщается в Telegram-канале города.

«Готов приложить свои опыт и знания для устойчивого социально-экономического развития Иннополиса»,— отметил новый мэр.

Перед выборами депутаты приняли отставку Руслана Шагалеева, о своем уходе с поста мэра господин Шагалеев сообщил 18 июня.

Дмитрий Вандюков родился в 1976 (48 лет). Окончил КАИ в 1999 году. В конце 90-х работал администратором в ООО «Казаньполитехника», штатным сотрудником в Министерстве торговли и внешнеэкономического сотрудничества Татарстана. С 2004 по 2016 год работал в «Таттелекоме», где с должности ведущего специалиста вырос до заместителя гендиректора. В августе 2016-го Дмитрия Вандюкова назначили на должность первого заместителя министра связи Татарстана. В июле 2019 года господин Вандюков написал заявление об увольнении с должности и перешел на должность заместителя генерального директора по взаимодействию с государственными органами АО «ОЭЗ "Иннополис"».

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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