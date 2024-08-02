Впервые в Сочи пройдет фестиваль «Сезоны» с участием звезд отечественного балета
В Сочи 31 августа в Зимнем театре впервые пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны», где выступят звезды российского балета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
На сцене выступят артисты Большого и Мариинского театров, среди которых заслуженные артисты России Владислав Лантратов и Екатерина Кондаурова. Они представят зрителям сцены из классических спектаклей и современные постановки.
Помимо Сочи, фестиваль пройдет и в Геленджике, где 30 августа состоится еще один гала-концерт. Гости фестиваля смогут увидеть фильмы о балетном искусстве в летнем кинотеатре на набережной и принять участие в мастер-классах.
История фестиваля «Сезоны» началась в 2021 году в Геленджике, когда зрители увидели премьеру документального фильма «Бондарчук. Battle», посвященного советскому режиссеру Сергею Бондарчуку. В рамках первого фестиваля на черноморском побережье были также показали спектакли «Дядя Ваня» Льва Додина, «УтроВечер» Владимира Варнавы и «Транссиб» от «Мастерской Брусникина».
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