Впервые в Сочи пройдет фестиваль «Сезоны» с участием звезд отечественного балета

В Сочи 31 августа в Зимнем театре впервые пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны», где выступят звезды российского балета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На сцене выступят артисты Большого и Мариинского театров, среди которых заслуженные артисты России Владислав Лантратов и Екатерина Кондаурова. Они представят зрителям сцены из классических спектаклей и современные постановки.

Помимо Сочи, фестиваль пройдет и в Геленджике, где 30 августа состоится еще один гала-концерт. Гости фестиваля смогут увидеть фильмы о балетном искусстве в летнем кинотеатре на набережной и принять участие в мастер-классах.

История фестиваля «Сезоны» началась в 2021 году в Геленджике, когда зрители увидели премьеру документального фильма «Бондарчук. Battle», посвященного советскому режиссеру Сергею Бондарчуку. В рамках первого фестиваля на черноморском побережье были также показали спектакли «Дядя Ваня» Льва Додина, «УтроВечер» Владимира Варнавы и «Транссиб» от «Мастерской Брусникина».

Мария Удовик

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