Экскурсоводу на пивоварне в Сочи готовы платить 80 тысяч рублей

На Красной Поляне требуется экскурсовод по пивоварне с зарплатой от 75 тыс. до 80 тыс. руб. до вычета налогов. Кандидат должен хорошо разбираться в туристических маршрутах и знать технологию производства пива. Подборку самых необычных и высокооплачиваемых вакансий подготовили для «Ъ-Сочи» в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также в отель на Красной Поляне ищут ночного аудитора с окладом от 80 тыс. руб. Ему предстоит заниматься регистрацией гостей, ведением кассовой отчетности и проведением ночного аудита. В обязанности также входит бронирование номеров и продажа сувениров в ночное время.

Для тестоводов в Сочи предлагают зарплату от 70 тыс. руб. на руки. Специалисты будут заниматься приготовлением теста, эксплуатацией тестомашин и дозаторов, а также подготовкой сырья, включая растворение соли и сахара, и ручное просеивание пшеничных отрубей.

Мраморному полировщику в Сочи готовы предложить зарплату от 69 тыс. до 73 тыс. руб. до вычета налогов. Работа включает в себя определение типов повреждений мрамора и полировку поверхностей в различных зонах. График работы гибкий, включая ночные смены с бесплатным питанием от работодателя.

Высококвалифицированные специалисты Сочи в области строительства могут рассчитывать на доход от 250 тыс. руб. на руки в роли электрогазосварщика РД. Необходим опыт работы и наличие удостоверения НАКС. Работать предстоит в Калининградской области.

В сфере недвижимости открыта вакансия риэлтора с зарплатой от 400 тыс. руб. Работа включает в себя обработку заявок, переговоры с клиентами и демонстрацию объектов.

В сфере медицины открыли вакансию стоматолога-ортопеда с зарплатой от 200 тыс. руб., который будет вести ортопедический прием и работать с современным оборудованием. Требуется опыт протезирования на имплантах и сертификат по ортопедии.

В село Эсто-Садок Адлерского района ищут шеф-повара на зарплату от 200 тыс. руб. Кандидат должен обладать опытом работы в премиум-ресторанах и навыками управления командой более чем из десяти человек.

Мария Удовик

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