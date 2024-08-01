Изобретению добавили «Интеллекта»

Продан один из самых известных разрушающихся памятников Саратова – «Дом Яхимовича» с кариатидами. За 14,16 млн руб. его приобрела московская компания «Интеллект». Руководитель и владелец Никита Шалеев пообещал «Ъ — Средняя Волга» рассказать о планах на следующей неделе. Градозащитники отмечают, что инвестор интересовался и другими объектами культурного наследия Саратова, в том числе реализуемыми по программе аренды и продажи за 1 руб. Ранее собеседники «Ъ» указывали на то, что приватизация объекта — формальность, упрощающая документооборот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Яхимович выкупил одноэтажный Г-образный дом и надстроил двумя этажами

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Вячеслав Яхимович выкупил одноэтажный Г-образный дом и надстроил двумя этажами

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Комитет по управлению имуществом (КУИ) Саратовской области продал объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Доходный дом В. А. Яхимовича». Итоги торгов сообщила пресс-служба ведомства. Здание площадью 1,2 тыс. кв. м с участком 718 кв. м расположено в Саратове на ул. Советская, 5. Лот приобрело за 14,16 млн руб. ООО «Интеллект». Предпоследнее предложение — 14,046 млн руб. — сделало ООО «Сиверсия», которое, по данным Rusprofile, зарегистрировано в Москве и занимается гостиничным делом.

В КУИ «Ъ — Средняя Волга» уточнили, что покупателем стала также зарегистрированная в Москве организация. Согласно порталу Rusprofile, ООО «Интеллект» зарегистрировано 7 марта 2024 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб., а численность персонала — 15 человек. До 6 июня «Интеллектом» владела и руководила Надежда Ефанова, с 14 июня — Никита Шалеев.

Госпожа Ефанова некоторое время вела блог в соцсети для предпринимателей, где позиционировала себя как «эксперта в области общественной дипломатии», руководителя четырех федеральных НКО, бизнес-консультанта, а также инвестора и менеджера различных проектов. По данным Rusprofile, уроженка Калужской области занимается управлением с 2017 года. В портфолио бизнесмена еще четыре собственные организации: две ликвидированные строительные компании (ООО «Стратегия» в Подмосковье и ООО «СК Стратегия» в Москве); зарегистрированное 17 июня 2024 года ООО «Инэкон» (организация конференций и выставок) и ООО «Лула» (страхование жизни, 28 сентября 2020 года).

Никита Шалеев в 2024 году не только приобрел «Интеллект», но также учредил и возглавил четыре ООО. Три из них — «Наследие», «Славянка» и «ООО „Русские традиции“» — зарегистрированы в Москве 19 июня. Компании специализируются на аренде и управлении собственной или арендованной недвижимостью. 24 июня предприниматель открыл ООО «Достояние», ОКВЭД тот же.

Господин Шалеев сообщил «Ъ», что на следующей неделе будет в Саратове и пообещал рассказать о планах на «Дом Яхимовича» при личной встрече.

Глава градозащитного совета Саратовской областной думы Владимир Лешуков заметил в беседе с «Ъ», что купившие «Дом Яхимовича» инвесторы ранее приезжали в Саратов и «проявляли интерес к другим ОКН, которые могли бы быть реализованы по программам аренды или продажи за рубль». «Теперь поучаствовали в аукционе. На законных, рыночных основаниях приобрели, наверное, самый известный гибнущий исторический памятник города»,— сказал собеседник.

Градозащитник также напомнил: ранее саратовское ООО РСК «Наследие» разработало проект сохранения здания. «Он успешно прошел государственную историко-культурную экспертизу, получил все необходимые согласования»,— отметил Владимир Лешуков.

Господин Лешуков заверил, что градсовет следит за ситуацией. «Скорее всего, совет будет осуществлять определенное кураторство, чтобы действительно "Дом Яхимовича" был отреставрирован и обрел вторую жизнь»,— резюмировал общественник, предположив, что встреча совета с московскими инвесторами может произойти на следующем заседании совещательного органа.

«Доходный дом В. А. Яхимовича» перешел под охрану государства в 1985 году: сначала в качестве памятника местного значения, затем — регионального. Здание примечательно паро-бетонным отоплением, обустроенным здесь лично инженером Вячеславом Яхимовичем, изобретшим и запатентовавшим систему. В его доме трубы вмонтированы в бетонные радиаторы на стенах и полу. Изобретатель выкупил одноэтажный Г-образный дом в 1910-х. Новый владелец надстроил здание двумя этажами и украсил фасад эркером с кариатидами: полурусалками, символизирующими молодость, а также горгулиями — старость.

Обустройство отопления саратовского инженера использовали по всей стране. В 1918 году оборудовали свыше 100 таких систем. Впервые паро-бетонное отопление появилось в станционной больнице Ртищева Саратовской области (1907 год); в Саратове — в 1913-м в городской гинекологической лечебнице и училищах № 2, 6 и 13. В 2017 году в России, помимо «Дома Яхимовича», оставалось еще одно такое здание — в Санкт-Петербурге.

В 2017 году дом расселили. Чиновники планировали передать памятник для восстановления Агентству ипотечного жилищного кредитования (сейчас ГК «Дом.РФ»). До конца 2018 года компания планировала реконструировать памятник и сдавать помещения в жилую аренду. Объем вложений оценивали тогда в 80 млн руб. Воплотить проект не удалось. После расселения ОКН не законсервировали. Бездействие властей до сих пор приводит к пожарам в уникальных домах Саратова. Так произошло и с «Домом Яхимовича». В мае 2018 года в здании тушили 50 кв. м. Затем ОКН частично закрыли и передали в собственность ООО «Арендное жилье. Саратов», учредителем которого являлся комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области.

В сентябре 2020 года спикер Государственной думы Вячеслав Володин («Единая Россия») заявил, что в «Доме Яхимовича» могут открыть музыкальную школу при лицее-интернате № 64. Но для этого, заверил политик, объект нужно было вернуть в госсобственность. В ноябре того же года «Арендное жилье. Саратов» отказалось от прав на здание. Напомним, школу открыли в расположенной по соседству (Советская, 1) «Усадьбе В. П. Александровского».

В ноябре 2021 года прокуратура Саратова передала следователям материалы проверки, после которой завели уголовное дело о повреждении ОКН (ст. 243 УК РФ). Выяснилось, что ООО «Лепта», ведя строительство многоквартирного дома на прилегающем участке, якобы причинило памятнику значительный вред. ГАУК «Научно-производственный центр по историко-культурному наследию Саратовской области» оценил ущерб более чем в 160 млн руб. Суд продолжается по сей день. Кассация вернула дело на новое рассмотрение. Еще одна судебная экспертиза обойдется региону в 4,8 млн руб.

Собеседники «Ъ» в момент выставления «Дома Яхимовича» на аукцион предполагали, что приватизация памятника — формальность, упрощающая документооборот реставрации. Специалисты объясняли это тем, что финансирование работ на объекте в госсобственности сложнее оформить (см. «Ъ» №14 от 27.01.2022).

Дарья Васенина