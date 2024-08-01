В Центральном районе Сочи завершили работы по усилению водоснабжения

В Центральном районе Сочи завершили работы по ремонту стратегически важного водовода и устранению аварии на коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Этот водовод обеспечивает бесперебойное водоснабжение для сотен местных жителей, а также критически важных объектов инфраструктуры, включая котельные, торговые предприятия, станции техобслуживания и оптовые базы. Прорыв водопровода произошел на заросших территориях промышленных зон вблизи рынка «Авангард». Ремонтные работы проводили в крайне стесненных условиях. В период ремонта жители района получали воду из привозных источников.

Параллельно с ремонтом водовода в городе потребовалась оперативная помощь аварийной бригады канализационных сетей. В результате земельных работ, проводимых сторонней подрядной организацией, на улице Тимирязева повредили частный коллектор. Устранение подобных аварий, как правило, осуществляется за счет собственника сетей или виновника происшествия. В этом случае специалисты водоканала помогли откачать хозяйственные стоки из образовавшейся ямы, чтобы предотвратить их распространение по окрестностям.

Мария Удовик

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