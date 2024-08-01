Глава минтранса Саратовской области проверил работу новых автобусных маршрутов

Два автобусных маршрута № 90А и № 6А начали работу в Саратове по брутто-контрактам. Такая модель применяется впервые, а новый подвижной состав вышел на рейсы, которые дублируют давно курсирующие № 90 (ТЦ Леруа Мерлен — Крекинг) и № 6 (поселок Комсомольский — ТУ Касторама).

Пресс-служба областного министерства транспорта и дорожного хозяйства напоминает, что автопарк появился благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Автобусы оснащены кондиционерами, кнопкой тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения в салоне. Предусмотрена безналичная оплата проезда.

В первый день августа глава регионального минтранса Алексей Петаев проверил работу двух маршрутов в утренний час пик, проехав до работы на новом автобусе и пообщавшись с пассажирами. То же самое сделали председатель городского дорожного комитета мэрии Игорь Поздникин и гендиректор государственного АО «Межгородтранс» Михаил Любарский.

С раннего утра фиксировались интервалы движения. Отмечается, что салоны автобусов были полупустыми. Тариф на обоих маршрутах составляет 34 руб. — деньги перечисляются на счет муниципального оператора, который, в свою очередь, выплачивает подрядчику фиксированные договором суммы, вычетая штрафы за нарушение условий. Стоимость проезда на автобусах № 6 и № 90, где пассажиры платят частным перевозчикам, сегодня составляет 30 руб.

Новые машины должны были выйти на рейс еще в мае, однако тогда городское учреждение «Транспортное управление» расторгло контракт с АО «Межгортранс» в день его подписания. Причиной назвали отсутствие средств видеофиксации пассажиров.

Павел Фролов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram