Волгоградцы направили в Госжилнадзор 8,4 тыс. жалоб

За первые шесть месяцев текущего года в органы Госжилнадзора Волгоградской области поступило 8,4 тыс. обращений от жителей и юридических лиц. В администрации региона сообщили, что все заявления взяты на контроль.

Больше всего жалоб касаются технического состояния и эксплуатации жилищного фонда. Таковых 42,8% от общего числа. 16,4% жалоб связаны с аспектами соблюдения требований законодательства о размещении информации в ГИС ЖКХ. Кроме того, граждан не устраивает качество оказываемых коммунальных услуг. Не обошлось и без жалоб касательно вопросов управления жилищным фондом, оснащения МКД приборами учета. Отмечается, что управляющие организации нередко не хотят оперативно решать проблемы.

Вместе с тем в региональной ГЖИ указали на снижение обращений по ряду вопросов. Речь идет об аварийном состоянии жилых домов и проведении капремонта МКД. Что касается жалоб на оказание коммунальных услуг ненадлежащего качества, то в период с января по июнь этого года их было 13,3%, а за такой же период прошлого года — 17,7%.

Павел Фролов

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