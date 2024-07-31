ХК «Сибирь» прекратил сотрудничество с нападающим Михаилом Назаровым

ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим Михаилом Назаровым. Как сообщает пресс-служба клуба, договор был завершен по взаимному соглашению сторон.

Михаил Назаров воспитанник новосибирского клуба. В составе «Сибири» он провел 31 матч в Континентальной хоккейной лиги и набрал три очка. Весной 2016 года в составе «Сибирских Снайперов» стал обладателем бронзовой медали Молодежной хоккейной лиги.

В конце мая 2024-го, как писал «Ъ-Сибирь», новосибирский хоккейный клуб утвердил новый тренерский штаб. Ярослав Люзенков был утвержден на должность ассистента нового главного тренера Вадима Епанчинцева. Тренером по защитникам был назначен Андрей Сапожников, за физическую подготовку ответственным стал Владислав Занковец. О назначении Вадима Епанчинцева на должность главного тренера ХК «Сибирь» стало известно в том же месяце. Ранее он выступал за «Северсталь», «Ак Барс», «Химик», ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Атлант» и «Нефтехимик». Тогда же клуб сообщил о намерении заключить контракт с нападающим Константином Сусловым. Прошлый сезон 24-летний хоккеист провел в команде ВХЛ «Горняк-УГМК».

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Александра Стрелкова