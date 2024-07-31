Каратисты Сочи завоевали девять медалей на международном турнире Russia open
На базе Академии единоборств на ФТ Сириус прошел международный турнир по каратэ, в котором сочинские спортсмены завоевали девять медалей. В соревновании участвовали около 600 спортсменов из 10 стран и 57 регионов России, сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
На протяжении трех дней соревнований участники боролись за медали. Единственное золото среди сочинцев завоевал Эдуард Гаспарян. Серебряные медали вручили Даниилу Кондрашину, Ксении Комшиной, Савелию Верле и Дарье Полосиной. Бронзовыми наградами отметили Руслана Давыдова, Татьяну Фоменко, Богдана Карамяна и Диану Ващенко.
Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил, что сочинские каратисты регулярно показывают отличные результаты на различных соревнованиях. В спортшколах города более 500 детей занимаются этим видом спорта. Господин Мирошников поздравил победителей и их тренеров с достойным результатом на международной арене.
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