В Новосибирске введен режим повышенной готовности на месте обрушения колодцев

В Новосибирске органы управления городского звена приведены в режим повышенной готовности после обрушения двух смотровых колодцев ливневой канализации и подтопления подвала жилого дома на проспекте Дзержинского, 69. Соответствующее распоряжение подписал мэр Максим Кудрявцев.

«В решении комиссии города Новосибирска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) говорится о признании ситуации критической», - говорится в сообщении мэрии. Службам городского хозяйства поручено провести работы по устранению аварийной ситуации, а также восстановить работоспособность ливневой канализации в районе.

Контроль за исполнением решения должен на первого заместителя мэра Олега Клемешова. Как писал «Ъ-Сибирь», в конце июня 2024 года прокуратура Новосибирской области направила иск в суд после затопления улиц Новосибирска. По итогам проверки было установлено, что ряд улиц не были оборудованы ливневками.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте .

Александра Стрелкова