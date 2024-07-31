В Волгоградской области призвали не ограничивать работу мигрантов

В Волгоградской области обсудили миграционную политику, потребовав не ограничивать работу мигрантов в сельском хозяйстве. Тему затронули на рабочем совещании областной думы.

Председатель комитета облдумы по аграрной политике и земельным отношениям Владимир Ефимов подчеркнул, что в регионе наблюдается нехватка собственных кадров, в связи с чем необходимо привлекать иностранных специалистов. И речь идет, в том числе, о сельском хозяйстве.

Вместе с тем господин Ефимов напомнил, что после теракта в подмосковном «Крокусе» российские граждане призвали власти установить строгий контроль за соблюдением миграционного законодательства. Он назвал уважение к законам и традициям РФ, владение русским языком незыблемыми принципами, призванными стать определенным фильтром для приезжих.

В рамках рабочего совещания было заявлено, что в настоящее время в сельском хозяйстве Волгоградской области трудятся граждане, средний возраст которых превышает 45-50 лет. Их средняя зарплата — 29,7 тыс. руб. При этом среднемесячная начисленная зарплата по региону составляет 53,9 тыс. руб. В минувшем году благодаря привлечению мигрантов овощеводы Волгоградской области удовлетворили потребности в кадрах на время полевого сезона.

Павел Фролов

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