Осенью в Хосте появится новое пространство для детских секций по интересам

В микрорайоне Хоста откроют центр для кружковой деятельности и секций по интересам для школьников. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Капитальный ремонт филиала Центра дополнительного образования на улице Шоссейной планируют завершить уже этой осенью в рамках национального проекта «Образование». Родители будущих воспитанников недавно посетили объект, чтобы оценить ход работ, уточнил господин Прошунин.

В новом центре около 600 детей Сочи смогут заниматься самбо и армейским рукопашным боем. Специалисты нового пространства организуют подготовку юнармейцев. В центре также дети смогут заниматься биологией и химией.

Мария Удовик

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