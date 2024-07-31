Начальницу «Почты России» в Балашове обвиняют в краже и присвоении

45-летняя женщина, работавшая начальником отделения «Почты России» в Балашове, предстанет перед судом по обвинению в краже и присвоении денежных средств. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По версии следствия, с ноября 2023 года по февраль 2024 года женщина, используя свое служебное положение, присвоила себе более 570 тыс руб. (ч.3 ст. 160 УК РФ). Кроме того, она получила неправомерный доступ к банковскому счету пожилой женщины и похитила с него более 430 тыс руб. Действие квалифицировали как кражу (ч. 3 ст. 158 УК РФ)

Прокуроры отмечают, что действия обвиняемой пресекли сотрудники УФСБ по Саратовской области. Уголовное дело направлено в Балашовский районный суд для рассмотрения по существу

Никита Маркелов

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