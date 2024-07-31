Робот-коллектор довел кредитную организацию из Астраханской области до суда

В Астраханской области суд оштрафовал кредитную организацию за слишком частые звонки робота-коллектора должнику. Об этом сообщили в УФССП России по Астраханской области.

На неправомерные действия кредитной организации, нарушившей установленные законом требования, пожаловалась судебным приставам астраханка. Женщина рассказала, что у нее имелась задолженность, но робот-коллектор звонил ей каждый день много раз. Специалисты провели проверку, по итогам которой подтвердились данные факты.

Составленный в отношении кредитной организации административный протокол направили для рассмотрения в суд. Там ее признали виновной, обязав выплатить штраф в размере 100 тыс. руб. В региональном УФССП напомнили, что в отношении коллекторов действует запрет на звонки должникам более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

Павел Фролов

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