Центр для развития национальных видов спорта создадут в Туве
В Туве появится «Центр развития национальных видов спорта». Он будет работать в статусе государственного бюджетного учреждения (ГБУ).
Национальная борьба "Хуреш"
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Центр создается по постановлению правительства республики, изданному 30 июля. В документе указывается, что новое учреждение предстоит организовать на базе существующего ГБУ дополнительного образования «Спортивная школа "Тыва "». Его учредителем станет региональное министерство спорта. Государственное задание для центра подготовят в течение месяца.
Спортшкола «Тыва» находится в Кызыле. В расписании ее занятий указаны программы по стрельбе из лука, борьбе хуреш, а также сумо и шахматам.