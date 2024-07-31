Центр для развития национальных видов спорта создадут в Туве

В Туве появится «Центр развития национальных видов спорта». Он будет работать в статусе государственного бюджетного учреждения (ГБУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Национальная борьба "Хуреш"

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Национальная борьба "Хуреш"

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Центр создается по постановлению правительства республики, изданному 30 июля. В документе указывается, что новое учреждение предстоит организовать на базе существующего ГБУ дополнительного образования «Спортивная школа "Тыва "». Его учредителем станет региональное министерство спорта. Государственное задание для центра подготовят в течение месяца.

Спортшкола «Тыва» находится в Кызыле. В расписании ее занятий указаны программы по стрельбе из лука, борьбе хуреш, а также сумо и шахматам.

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Валерий Лавский