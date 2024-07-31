В Туве и Хакасии ожидается аномальная жара в начале августа

В Республиках Хакасия и Тува в начале августа ожидается повышение температуры воздуха относительно среднемноголетних значений на 1-5 градусов. «В Туве температура ожидается 32-33 градуса к 4-5 августа, в Хакасии около 31 градусу к 4 августа», - сообщил «Ъ-Сибирь» ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Также он отметил, что аналогичная ситуация будет складываться в Центральных и Южных районах Сибири. На сайте Среднесибирского УГМС сообщается, что на предстоящей неделе в Красноярске сохранится теплая погода. Местам пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха в течение недели ночью будет от +13 до +19 градусов, днем от +23 до +28 градусов. Уточняется, что температурный режим будет на 1-4 градуса выше средних многолетних значений.

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Александра Стрелкова