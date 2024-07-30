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Водопады Псыдах и Шапсуг открыли для посещения в нацпарке Сочи

В нацпарке Сочи открыли для посещения водопады Псыдах и Шапсуг. Ранее здесь начали масштабную модернизацию экотропы, сообщает пресс-служба министерства курортов Краснодарского края.

Фото: Kandinsky 3.0

Фото: Kandinsky 3.0

В рамках реконструкции здесь обновили настильную тропу, ведущую к водопадам. На сложных участках оборудовали прочные ступени из лиственницы на металлических каркасах. По всему маршруту появились стенды с информацией о флоре и фауне. Для удобства туристов установили смотровые площадки и зоны отдыха с лавочками.

Водопады расположены в окружении колхидского леса. Ведущая к ним экотропа протянулась на 4,5 км. Водопад Псыдах имеет высоту 20 м, Шапсуг — 50 м.

Вячеслав Рыжков

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