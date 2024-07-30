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Семьи участников СВО в Сочи получили свыше 69 млн рублей помощи

В Сочи семьям мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО, оказали материальную поддержу в размере 69 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На заседании Координационного совета рассмотрели обращения родственников мобилизованных и добровольцев, нуждающихся в материальной поддержке. Средства выделил благотворительный фонд «Скорей добрей».

Также в ответ на запросы членов семей военнослужащих Координационный совет отправил строительные материалы и электроинструменты для укрепления позиций в зоне СВО. По просьбе медицинского отряда специального назначения в военные госпитали, находящиеся в зоне конфликта, отправили 30 тонн питьевой воды.

Мария Удовик

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