Повреждение коллектора и засор в микрорайоне Завокзальный обнаружили в Сочи

Телеинспекция водоканала выявила в коллекторе микрорайона Завокзальный Сочи скрытое повреждение и засор, что позволило оперативно ликвидировать излив из сетей водоотведения. Специалисты отдела оптимизации работы сетей и сооружений (ОРСиС) использовали телеинспекционное оборудование, чтобы помочь аварийным бригадам водоканала устранить проблему в Центральном районе города, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты водоканала уточнили, что нештатная ситуация произошла из-за запрещенного бытового мусора и щебня, который попадал в систему через открытые люки. Местные жители иногда открывают люки во время ливней для отвода воды с территорий. Специалисты извлекли из коллектора около 50 кг камней.

Обследование теленспекции водоканала показало, что вековой керамический коллектор за годы эксплуатации подвергся повреждениям из-за активного движения автотранспорта над ним. Специалисты рекомендовали включить этот участок сети в программу модернизации водоканала.

Мария Удовик

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