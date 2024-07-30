Жительнице Алтайского края не удалось стать немкой через суд

Краснощековский райсуд Алтайского края отказал в удовлетворении иска жительнице района, которая просила изменить данные о ее национальности в записи акта о заключении брака. Об этом говорится в сообщении суда.

Согласно исковому заявлению, в свидетельстве о заключении брака женщина была указана русской, хотя сама считает себя немкой. Ее отец, бабушка и дедушка были немцами, и она воспитывалась в немецких традициях. «Установление факта национальной принадлежности имеет для нее юридическое значение, поскольку позволит ей реализовать ее конституционное право на определение национальной принадлежности и возможной смены страны проживания для ее семьи»,— отмечается в пресс-релизе.

Однако суд пришел к выводу, что для заявителя установление факта национальной принадлежности не влечет юридических последствий, поскольку национальность заявителя никем не оспаривается, и, следовательно, отсутствует необходимость ее установления в судебном порядке. Ст. 26 Конституции РФ, на которую делалась ссылка в заявлении в суд, утверждает, что каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Но, как посчитали в райсуде, установление национальной принадлежности не требует в данном случае судебного решения.

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Валерий Лавский